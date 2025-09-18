"Pripremamo se za ono što sledi"

Trener Partizana Željko Obradović i košarkaš Dvejn Vašington su izneli utiske posle poraza od Panatinaikosa.

Košarkaši Partizana poraženi su od Panatinaikosa rezultatom 91:82 na tradicionalnom turniru "Pavlos Janakopulos", koji se ove godine organizuje u Australiji. "Čast nam je što učestvujemo na turniru Pavlos Janakopulos, posvećen čoveku koji je imao veliki doprinos košarci, posebno Panatinaikosu. Došli smo juče i nije bilo lako odmah se priviknemo. Bila je odlična utakmica i atmosfera. Nismo imali određene igrače, ali sam zadovoljan kako smo odigrali. Ovo je period