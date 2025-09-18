Ukinuli kultnu emisiju zbog jezivog komentara o ubistvu Čarlija Kirka: "Bezosećajno i uvredljivo"

B92 pre 2 sata
Ukinuli kultnu emisiju zbog jezivog komentara o ubistvu Čarlija Kirka: "Bezosećajno i uvredljivo"

Televizija ABC (Ej-Bi-Si), u vlasništvu kompanije "Volt Dizni", saopštila je da će na neodređeno vreme prestati da emituje emisiju "Džimi Kimel uživo".

Odluka se usledila nakon što su komentari koje je voditelj programa koji se emituje u kasnim noćnim satima izneo o ubistvu američkog patriote Čarlija Kirka naišli na oštru kritiku šefa Federalne komisije za komunikacije. Ranije je medijska kompanija "Nekstar medija grup ink" saopštila da će prestati sa emitovanjem te emisije na svojih 32 ABC filijala, navodeći kao razlog komentare koje je dao Kimel, prenosi danas Rojters. "Komentari gospodina Kimela o smrti
