BBC vesti na srpskom

Konjak star 113 godina, meni na francuskom i 1.500 pribora za jelo: Kraljevski banket u čast Trampa

Gala večera u Vindzoru. Pročitajte šta je bilo na jelovniku i ko je sedeo pored koga.

BBC News pre 1 sat
tramp i kejt se kucaju čašama
Yui Mok/PA Wire

Državni banket je diplomatija za raskošnim stolom.

Spektakularni vrhunac državne posete, blistava zlatna i kristalna proslava sa govorima, kraljevskim zdravicama, fanfarama i izvrsnim jelima.

Britanska kraljevska porodica se mnogo potrudila da banket ostavi nezaboravan utisak na američkog predsednika Donalda Trampa.

Banket je održan u dvorani Svetog Đorđa u zamku Vindzor zamku.

Spektakl u enterijeru koji podseća i na srednjovekovne gozbe i na filmove o malom čarobnjaku Hariju Poteru.

Konobari, obučeni u izvrsne uniforme, bili su disciplinovani, poput vojnika na paradi uoči banketa.

Pribor za jelo je bio pedantno raspoređen, u milimetar.

Ukupno 1.452 pribora za jelo za 160 gostiju. Plus pet čaša i pehara za svakog gosta.

Gosti na banketu u čast Trampove posete bili su počašćeni jelima sa menija na francuskom jeziku:

  • Panakota sa potočarkom iz Hempšira sa posebnim hlebom sa parmezanom i salatom od prepeličjih jaja
  • Organska piletina iz Norfolka u tikvicama sa sosom od začinskog bilja sa timijanom
  • Sladoled od vanile sa filom od kentskog sorbeta od maline i blago kuvanim viktorijanskim šljivama

Gostima je ponuđen raskošan izbor vina:

  • Wiston Estate, Cuvée 2016
  • Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru 2018
  • Ridge Vineyards, Monte Bello, 2000
  • Pol Roger, Extra Cuvée de Reserve, 1998
kraljevski banket
Yui Mok/PA Wire
Tramp, kralj Čarls, Kejt, kraljevski banket
PA Media
Donald Tramp je sedeo pored kralja Čarlsa sa jedne i Kejt Midlton sa druge strane

Pića posle večere su se 'plivala' u simbolici.

Služen je porto iz 1945. godine, u čast Trampa kao 45. predsednika SAD, iako on ne pije alkohol.

Tu je bio i konjak iz 1912. - godine rođenja Trampove majke.

Ona je rođena u Škotskoj.

Ako vam ne zvuči dovoljno, poslužen je i poseban koktel - Transatlantski viski, mešavina Džonija Vokera sa svetlim citrusom marmelade, koji je serviran sa biskvitima i britanskim marčmelouom.

Zvezde biznisa umesto iz sveta muzike i filma

banket za trampa, kraljevski banket za trampa
PA Media

Na banketu u čast Trampa u Vindzorskom zamku upadljivo su nedostajala poznata lica ili filmske zvezde.

Da li su neki ljudi iz Holivuda ili zapadnog Londona iznenada shvatili da moraju biti negde drugde večeras?

Nije bilo čak ni poznatih prijatelja kraljevske porodice, bivšeg fudbalera, ser Dejvida Bekama ili muzičke ikone, ser Eltona Džona.

Umesto toga, lista gostiju bila je puna političkih operatera i tehnoloških stručnjaka.

Šef kompanije Epl (Apple), Tim Kuk, sedeo je pored predsednikove ćerke, Tifani Tramp.

Medijski magnat Rupert Merdok sedeo je pored Morgana Meksvinija, ključnog savetnika britanskog premijera Kira Starmera.

Ćaskanje je sigurno bilo zanimljivo jer Tramp tuži Merdokove medije i traži milijarde odštete u SAD.

Kao na venčanjamima, gosti su proveravali pločice sa imenima oko bogato ukrašenog stola da bi videli pored koga sede.

„Čelo“ stola je u sredini za državni banket u Vindzoru, sa kraljem i predsednikom u centru trpezarijskog stola koji je dugačak 47 metara.

Tramp, kao počasni gost, bio je smešten između kralja Čarlsa i Katarine, princeze od Velsa.

Na pločici gde je bilo predviđeno mesto za Trampa pisalo je: „Predsednik Sjedinjenih Američkih Država", i to velikim slovima, što je neobično podsetilo na njegove poruke na društvenim mrežama.

Tramp voli da u objavama na društvenim mrežama bar jednu reč, a nekad i cele rečenice piše velikim slkovima kako bi nešto naznačio.

Nasuprot njima sedela je prva dama SAD, na čijoj pločici je pisalo „gospođa Tramp“, a bila je između kraljice Kamile i princa Vilijama.

Raspored sedenja otkrio je neke zanimljive grupe.

Tu je bio američki ambasador Voren Stivens, okružen princezom Anom sa jedne strane i kancelarkom Rejčel Rivs sa druge.

Premijer Kir Starmer bio je pored Stivena Švarcmana, izuzetno bogatog izvršnog direktora investicione grupe Blekstoun.

Ako je liderka konzervativaca u Britaniji Kemi Badenoh tražila ideje, možda joj je pomogao Sem Altman, izvršni direktor firme za veštačku inteligenciju OpenAI, koji je sedeo pored nje.

Tu su bili američki državni sekretar Marko Rubio i Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof.

Među britanskim političarima bili su ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper i zamenik premijera Dejvid Lami.

Golfer Nik Faldo i atletičarka Ketrin Grejndžer bili su među istaknutijim sportskim zvezdama na banketu.

Jensen Huang, glavni izvršni direktor kompanije Nvidija, bio je jedan od glavnih predstavnika tehnološkog sektora.

servis, escajg, kraljevski banket u vindrozu, kako je bio serviran sto na kraljevskom banketu, tanjiri, viljuške, pribor za jelo, čaše
PA Media
Pred svakim gostom bilo je devet pozlaćenih pribora i pet čaša

Na zidovima su kraljevski portreti i oklopi, a plafon je ukrašen grbovima Vitezova podvezice.

Dvorac Svetog Đorđa je obnovljen posle požara 1992. godine.

Dakle, možda kao i mnoge priče o kraljevskoj porodici, istovremeno deluje i novo i staro.

Izbor muzike na banketu odražavao je neke od omiljenih muzičara predsednika Trampa.

Možda su neke pesme imale skrivene poruke, poput „Nessun Dorma“, što znači „niko neće spavati“ i „You Can't Always Get What You Want“ (Ne možeš da dobiješ baš uvek sve što poželiš).

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

kralj i kraljica, donald i melanija tramp
Aaron Chown/Pool via REUTERS
kraljevski banket
Aaron Chown/Pool via REUTERS
princ vilijam i princeza kejt
Aaron Chown/Pool via REUTERS
melanija tramp
Aaron Chown/Pool via REUTERS
kejt, tramp i kralj čarls
REUTERS/Phil Noble/Pool
kraljevski banket, tramp drži zdravicu na večeri u vindzoru
Yui Mok/PA Wire
tramp na kraljevskom banketu, kejt midlton tapše trampu
Yui Mok/PA Wire
tramp i kralj
Yui Mok/PA Wire
kejt midlton, priceneza kejt, kraljevski banket
REUTERS/Phil Noble/Pool
gajde, gajdaši
Aaron Chown/Pool via REUTERS
kraljevski banket
Aaron Chown/Pool via REUTERS

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.18.2025)

BBC News
Makron će američkom sudu ponuditi 'naučne dokaze' da je Brižit žena, kaže advokat

Makron će američkom sudu ponuditi 'naučne dokaze' da je Brižit žena, kaže advokat

BBC News pre 20 minuta
Tramp u Britaniji: Ceremonija u zamku Vindzor, u centru Londona protest

Tramp u Britaniji: Ceremonija u zamku Vindzor, u centru Londona protest

BBC News pre 13 satijoš 1 povezana
Analize pokazuju da je Navaljni otrovan u zatvoru, tvrdi njegova udovica

Analize pokazuju da je Navaljni otrovan u zatvoru, tvrdi njegova udovica

BBC News pre 14 sati
Poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka razmenio sa cimerom

Poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka razmenio sa cimerom

BBC News pre 20 satijoš 1 povezana
Odlazak Dejana Milovanovića, 'bombardera' Zvezde: „Ono što je on imao u nozi, to je bilo nemoguće"

Odlazak Dejana Milovanovića, 'bombardera' Zvezde: „Ono što je on imao u nozi, to je bilo nemoguće"

BBC News pre 15 sati
BBC News

Povezane vesti »

Konjak star 113 godina, meni na francuskom i 1.500 pribora za jelo: Kraljevski banket u čast Trampa

Konjak star 113 godina, meni na francuskom i 1.500 pribora za jelo: Kraljevski banket u čast Trampa

Danas pre 55 minuta
Konjak star 113 godina, meni na francuskom i 1.500 pribora za jelo: Kraljevski banket u čast Trampa

Konjak star 113 godina, meni na francuskom i 1.500 pribora za jelo: Kraljevski banket u čast Trampa

Radio 021 pre 55 minuta
Konjak star 113 godina, meni na francuskom i 1.500 pribora za jelo: Kraljevski banket u čast Trampa

Konjak star 113 godina, meni na francuskom i 1.500 pribora za jelo: Kraljevski banket u čast Trampa

Južne vesti pre 1 sat
Konjak star 113 godina, meni na francuskom i 1.500 pribora za jelo: Kraljevski banket u čast Trampa

Konjak star 113 godina, meni na francuskom i 1.500 pribora za jelo: Kraljevski banket u čast Trampa

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

diplomatijaDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

„Žrtve autokratskog režima nisu same“: Protest podrške studentu Bogdanu Jovičeviću i u Nišu

„Žrtve autokratskog režima nisu same“: Protest podrške studentu Bogdanu Jovičeviću i u Nišu

Danas pre 25 minuta
Danas skupovi podrške pritvorenom studentu Bogdanu u Novom Sadu i Nišu: „Žrtve autokratskog kriminalnog režima nisu same. Mi…

Danas skupovi podrške pritvorenom studentu Bogdanu u Novom Sadu i Nišu: „Žrtve autokratskog kriminalnog režima nisu same. Mi ne odustajemo“

Nova pre 0 minuta
Zašto se otvoreno preti smrću studentu Pavlu Cicvariću

Zašto se otvoreno preti smrću studentu Pavlu Cicvariću

Vreme pre 30 minuta
In memoriam: Branislav Stošić Gulja (1952 – 2025)

In memoriam: Branislav Stošić Gulja (1952 – 2025)

Vranje news pre 25 minuta
Više od običnih paketa računa

Više od običnih paketa računa

Nova pre 50 minuta