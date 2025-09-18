Konjak star 113 godina, meni na francuskom i 1.500 pribora za jelo: Kraljevski banket u čast Trampa
Gala večera u Vindzoru. Pročitajte šta je bilo na jelovniku i ko je sedeo pored koga.
Državni banket je diplomatija za raskošnim stolom.
Spektakularni vrhunac državne posete, blistava zlatna i kristalna proslava sa govorima, kraljevskim zdravicama, fanfarama i izvrsnim jelima.
Britanska kraljevska porodica se mnogo potrudila da banket ostavi nezaboravan utisak na američkog predsednika Donalda Trampa.
Banket je održan u dvorani Svetog Đorđa u zamku Vindzor zamku.
Spektakl u enterijeru koji podseća i na srednjovekovne gozbe i na filmove o malom čarobnjaku Hariju Poteru.
Konobari, obučeni u izvrsne uniforme, bili su disciplinovani, poput vojnika na paradi uoči banketa.
Pribor za jelo je bio pedantno raspoređen, u milimetar.
Ukupno 1.452 pribora za jelo za 160 gostiju. Plus pet čaša i pehara za svakog gosta.
Gosti na banketu u čast Trampove posete bili su počašćeni jelima sa menija na francuskom jeziku:
- Panakota sa potočarkom iz Hempšira sa posebnim hlebom sa parmezanom i salatom od prepeličjih jaja
- Organska piletina iz Norfolka u tikvicama sa sosom od začinskog bilja sa timijanom
- Sladoled od vanile sa filom od kentskog sorbeta od maline i blago kuvanim viktorijanskim šljivama
Gostima je ponuđen raskošan izbor vina:
- Wiston Estate, Cuvée 2016
- Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru 2018
- Ridge Vineyards, Monte Bello, 2000
- Pol Roger, Extra Cuvée de Reserve, 1998
Pića posle večere su se 'plivala' u simbolici.
Služen je porto iz 1945. godine, u čast Trampa kao 45. predsednika SAD, iako on ne pije alkohol.
Tu je bio i konjak iz 1912. - godine rođenja Trampove majke.
Ona je rođena u Škotskoj.
Ako vam ne zvuči dovoljno, poslužen je i poseban koktel - Transatlantski viski, mešavina Džonija Vokera sa svetlim citrusom marmelade, koji je serviran sa biskvitima i britanskim marčmelouom.
Zvezde biznisa umesto iz sveta muzike i filma
Na banketu u čast Trampa u Vindzorskom zamku upadljivo su nedostajala poznata lica ili filmske zvezde.
Da li su neki ljudi iz Holivuda ili zapadnog Londona iznenada shvatili da moraju biti negde drugde večeras?
Nije bilo čak ni poznatih prijatelja kraljevske porodice, bivšeg fudbalera, ser Dejvida Bekama ili muzičke ikone, ser Eltona Džona.
Umesto toga, lista gostiju bila je puna političkih operatera i tehnoloških stručnjaka.
Šef kompanije Epl (Apple), Tim Kuk, sedeo je pored predsednikove ćerke, Tifani Tramp.
Medijski magnat Rupert Merdok sedeo je pored Morgana Meksvinija, ključnog savetnika britanskog premijera Kira Starmera.
Ćaskanje je sigurno bilo zanimljivo jer Tramp tuži Merdokove medije i traži milijarde odštete u SAD.
Kao na venčanjamima, gosti su proveravali pločice sa imenima oko bogato ukrašenog stola da bi videli pored koga sede.
„Čelo“ stola je u sredini za državni banket u Vindzoru, sa kraljem i predsednikom u centru trpezarijskog stola koji je dugačak 47 metara.
Tramp, kao počasni gost, bio je smešten između kralja Čarlsa i Katarine, princeze od Velsa.
Na pločici gde je bilo predviđeno mesto za Trampa pisalo je: „Predsednik Sjedinjenih Američkih Država", i to velikim slovima, što je neobično podsetilo na njegove poruke na društvenim mrežama.
Tramp voli da u objavama na društvenim mrežama bar jednu reč, a nekad i cele rečenice piše velikim slkovima kako bi nešto naznačio.
Nasuprot njima sedela je prva dama SAD, na čijoj pločici je pisalo „gospođa Tramp“, a bila je između kraljice Kamile i princa Vilijama.
Raspored sedenja otkrio je neke zanimljive grupe.
Tu je bio američki ambasador Voren Stivens, okružen princezom Anom sa jedne strane i kancelarkom Rejčel Rivs sa druge.
Premijer Kir Starmer bio je pored Stivena Švarcmana, izuzetno bogatog izvršnog direktora investicione grupe Blekstoun.
Ako je liderka konzervativaca u Britaniji Kemi Badenoh tražila ideje, možda joj je pomogao Sem Altman, izvršni direktor firme za veštačku inteligenciju OpenAI, koji je sedeo pored nje.
Tu su bili američki državni sekretar Marko Rubio i Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof.
Među britanskim političarima bili su ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper i zamenik premijera Dejvid Lami.
Golfer Nik Faldo i atletičarka Ketrin Grejndžer bili su među istaknutijim sportskim zvezdama na banketu.
Jensen Huang, glavni izvršni direktor kompanije Nvidija, bio je jedan od glavnih predstavnika tehnološkog sektora.
Na zidovima su kraljevski portreti i oklopi, a plafon je ukrašen grbovima Vitezova podvezice.
Dvorac Svetog Đorđa je obnovljen posle požara 1992. godine.
Dakle, možda kao i mnoge priče o kraljevskoj porodici, istovremeno deluje i novo i staro.
Izbor muzike na banketu odražavao je neke od omiljenih muzičara predsednika Trampa.
Možda su neke pesme imale skrivene poruke, poput „Nessun Dorma“, što znači „niko neće spavati“ i „You Can't Always Get What You Want“ (Ne možeš da dobiješ baš uvek sve što poželiš).
POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Tramp u Britaniji: Ceremonija u zamku Vindzor, u centru Londona protest
- Melanija i Donald Tramp u Vindzoru: Kraljevski doček i vožnja kočijama - u fotografijama
- Palata u Londonu u kojoj Amerikanci organizuju zabave i u kojoj Tramp prenoćio
- Tramp u poseti Britaniji: Od 'Leteće Bele kuće' do 'Zveri'
- Pet stvari koje treba da znate o poseti Donalda Trampa Velikoj Britaniji
- Tramp u Škotskoj: Golf, Džejms Bond i poruka Evropi da se 'sabere ili je neće biti'
(BBC News, 09.18.2025)