Makron će američkom sudu ponuditi ‘naučne dokaze’ da je Brižit žena, kaže advokat

BBC News pre 20 minuta | BBC - Svetski servis

Getty Images Bračni par Emanuel i Brižit Makron

Emanuel i Brižit Makron nameravaju da američkom sudu predstave i „naučne dokaze" kako bi opovrgli tvrdnje da je supruga francuskog predsednika muškarac.

Njihov advokat kaže da će francuski predsednik i Brižit Makron predstaviti dokumentaciju u tužbi za klevetu protiv desničarske influenserke Kendas Ovens nakon što je više puta u njenim podkastima govorila, potpuno uverena, da je Brižit Makron rođena kao muškarac.

Advokati Ovens odgovorili su zahtevom da se tužba protiv nje odbaci.

Brižit Makron smatra tvrdnje „izuzetno uznemirujućim" i da one „odvlače pažnju" francuskom predsedniku, rekao je advokat Makronovih u ovom slučaju, Tom Kler u BBC-jevom podkastu „Slava pod vatrom" (Fame Under Fire).

„Ne želim da sugerišem da su ga te tvrdnje nekako izbacile iz težišta.

„Ali baš kao i svakoga ko žonglira između karijere i porodičnog života, kada je vaša porodica napadnuta, to vas iscrpljuje.

„I samo zato što je predsednik zemlje on nije na to imun", rekao je advokat.

Kler kaže da će svedočiti „naučni stručnjaci".

Iako u ovoj fazi ne želi da otkrije tačnu prirodu svedočenja, rekao je da je par spreman da u potpunosti dokaže „i generički i konkretno" da su optužbe na račun Brižit Makron lažne.

„Neverovatno je uznemirujuće pomisliti da morate sami da se izlažete da biste izneli ovu vrstu dokaza.

„Ovo je proces u kojem će gospođa Makron morati javno da se izloži, ali ona je spremna da to uradi.

„Odlučna je da učini sve što je potrebno da ispravi stvari i da sve ovo zaustavi, 100 odsto je spremna da se suoči sa tim teretom i nelagodnošću", kaže advokat.

Uptan da li će Makronovi predstaviti i fotografije trudne Brižit i kako odgaja decu, advokat je odgovorio da takve slike postoje i da će biti predstavljene na sudu gde postoje pravila i standardi.

Ovens, bivša komentatorka konzervativnog američkog medija Dejli vajer (Daily Wire), koja ima milione pratilaca na društvenim mrežama, više puta je tvrdila da je Brižit Makron muškarac.

U martu 2024. godine, tvrdila je da bi se zbog tog uverenja kladila na „ceo svoj profesionalni ugled“.

BBC Tom Kler, advokat Makronovih

Tvrdnje da je Brižit Makron muško pre više godina su plasirane u marginalnom onlajn prostoru, posebno kroz video na Jutjubu iz 2021. godine, francuskih blogerki Amandin Roa i Nataša Rej.

Makronovi su prvobitno dobili parnicu za klevetu u Francuskoj protiv Roe i Rej 2024. godine, ali je ta presuda poništena po žalbi 2025. godine na osnovu slobode izražavanja.

Makronovi se žale na odluku.

U julu su Makronovi američkom sudu podneli tužbu protiv Ovens.

U njoj se navodi da je ona „zanemarivala sve verodostojne dokaze koji opovrgavaju njenu tvrdnju u korist propagiranja poznatih teoretičara zavere i dokazanih klevetnika“.

U američkim parnicama za klevetu protiv javnih ličnosti, tužioci su dužni da dokažu „stvarnu zlobu" - da je tuženi svesno širio lažne informacije ili delovao sa bezobzirnim nepoštovanjem istine.

U intervjuu Pari Maču u avgustu, Emanuel Makron je objasnio zašto su se odlučili za pokretanje pravnog postupka.

„Ovo je odbrana moje časti, jer su tvrdnje potpuna besmislica.

„Reč je o nekome ko je dobro znao da ima lažne informacije i to je učinio sa ciljem da nanese štetu, u službi ideologije i sa uspostavljenim vezama sa liderima krajnje desnice", rekao je Makron francuskom magazinu.

Advokati Kendas Ovens odgovorili su na tužbu Makronovih zahtevom da bude odbačena, tvrdeći da slučaj nije trebalo da bude podnet u Delaveru, jer ona kaže da se ne odnosi na njena preduzeća, koja su registrovana u državi.

Tvrde da bi je prisiljavanje da brani slučaj u Delaveru izazvalo „značajne finansijske i operativne teškoće".

BBC je kontaktirao pravni tim Kendas Ovens za komentar.

Ona je ranije rekla da veruje da je ono što govori istina i da nema ništa 'američkije' od slobode govora i mogućnosti kritike.

Pogledajte video: Šamar ili 'bliskost' - šta se desilo između Emanuela i Brižit Makron u avionu

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.18.2025)