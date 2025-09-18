Brižit Makron pred sudom u SAD

Prva dama Francuske, Brižit Makron, našla se u središtu bizarne teorije zavere – i sada je odlučna da je konačno razotkrije, pa i po cenu sopstvene intime. Zajedno sa svojim suprugom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, ona će američkom sudu predočiti „naučne i fotografske dokaze“ da je žena, kako bi se odbranila od višegodišnjih optužbi da je zapravo rođena kao muškarac. Kako je počela teorija zavere o Brižit Makron Tužba protiv Kendes Ovens i „kampanja globalnog poniženja“ Cena odbrane

Ova odluka dolazi nakon što je američka desničarska influenserka Kendes Ovens više puta javno ponovila ovu tvrdnju, nazivajući je „rezultatom detaljne istrage“ i izazivajući lavinu uvreda, podsmeha i onlajn maltretiranja. Skandal vuče korene još iz 2021. godine, kada su francuske blogerke Amandin Rua i Nataša Rej objavile video na platformi YouTube u kojem su tvrdile da je Brižit Makron rođena kao muškarac po imenu Žan-Mišel. Snimak je brzo postao viralan, a