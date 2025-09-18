Makronovi sudu podnose „naučni dokaz“ da je Brižit žensko

Francuski predsednik Emanuel Makron i njegova supruga Brižit planiraju da sudu u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) prezentuju fotografski i naučni dokaz da je prva dama Francuske – žensko, objavio je BBC.

Advokat bračnog para Makron je rekao da će francuski predsednik i njegova supruga prezentovati dokumentaciju u tužbi za klevetu protiv desničarske infulenserke Kendas Ovens koja je promovisala teoriju da je Brižit Makron rođena kao muško. Advokat francuskog predsednika i njegove supruge, Tom Kler, rekao je za BBC da su tvrdnje o polu izuzetno uznemirile Brižit Makron, kao i da su odvlačile pažnju francuskom predsedniku. „Ne želim da sugerišem da ga je to nekako