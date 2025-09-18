Makron na sudu dokazuje pol svoje supruge Brižit: Francuski predsednik odgovoara na klevetu protiv desničarke Kandas Ovens

Makron na sudu dokazuje pol svoje supruge Brižit: Francuski predsednik odgovoara na klevetu protiv desničarke Kandas Ovens

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron i njegova supruga Brižit planiraju da američkom sudu predstave fotografije i naučne dokaze kako bi dokazali da je Brižit Makron žena, saopštio je njihov advokat Tom Kler.

Advokat je za Bi-Bi-Si rekao da će francuski predsednik i njegova supruga predstaviti dokumentaciju u tužbi za klevetu koju su pokrenuli protiv desničarske influenserke Kandas Ovens, koja je promovisala svoje uverenje da je Brižit Makron rođena kao muškarac. Kler je istakao da Brižit Makron smatra da su takve tvrdnje „neverovatno uznemirujuće" i da su smišljene za „odvlačenje pažnje" francuskom predsedniku. „Ne želim da sugerišem da ga je to nekako
