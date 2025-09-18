Makron će sudu ponuditi naučne dokaze da je njegova supruga zaista žena

Francuski predsednik Emanuel Makron i njegova supruga Brižit planiraju da predoče fotografske i naučne dokaze američkom sudu kako bi dokazali da je Brižit žena.

Njihov advokat kaže da će bračni par Mačron predočiti dokumentaciju u tužbi za klevetu koju su podneli protiv desničarske influenserke Kendis Ovens nakon što je promovisala svoje uverenje da je Brižit rođena kao muško, piše BBC, prenosi Klix. U razgovoru za BBC-jev podcast „Slava pod vatrom“, advokat Macronovih Tom Clare kaže da je Brižit smatrala te tvrdnje neverovatno uznemirujućim i da su one „odvraćale pažnju“ francuskom predsedniku. Ovens, bivša komentatorka