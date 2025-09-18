Melanijin šešir, žuta haljina i zlatna toaleta princeze Kejt - najzapaženiji modni trenuci Trampove posete

BBC News pre 22 minuta | Nur Nanji - Reporterka iz

Šeširi! Nakit! Haljine! Tijare!

Državne posete su podjednako važne zbog onoga što ljudi nose, koliko i zbog onoga što govore i rade.

To je pravi primer modne diplomatije, a toga je bilo na pretek tokom posete predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa i njegove supruge Melanije Ujedinjenom Kraljevstvu.

Od šešira koji je nosila prva dama i upadljive žute haljine za banket, do zlatne toalete koju je ponela princeza od Velsa uz tijaru - ovo su neki od najupečatljivijih modnih izdanja.

Upadljiva žuta haljina

Na svečanom državnom banketu u sredu uveče, Melanija se odlučila za smelu kombinaciju.

Žuta boja haljine. Uz nežno ružičasti kaiš.

Golih ramena, dugih rukava, delo modne kuće Karoline Herera - pravi modni pogodak.

Ovog puta bez šešira, puštene kose, izgled je upotpunila blistavim, visećim minđušama.

Phil Noble/Reuters Za državni banket, Donald Tramp nosio je frak, dok je Melanija Tramp odabrala žutu haljinu sa roze kaišem.

Marijan Kvei, stilistkinja poznatih ličnosti i saradnica časopisa Vog kaže da boja Melanijine haljine nije bila očekivana za jedan prestižni državni banket.

„Iako možda odgovara protokolu, haljina bez bretela je pomalo hrabar izbor", kaže Kvei.

Međutim, ovo nije prvi put da vidimo Melaniju da nosi haljinu golih ramena.

Sličan model nosila je tokom prvog plesa posle inauguracije predsednika Trampa u januaru.

Reuters Kamila, kralj, Donald I Melanija Tramp u svečanoj odeći na banketu

Kraljica je prisustvovala večernjem banketu noseći kraljevski plavu, svilenu haljinu sa marokanskim vezom - modnu kreaciju Fione Kler, uz tijaru ukrašenu dijamantima i safirima i Orden kraljevske porodice.

Odeća koji je nosio kralj bila je u skladu sa očekivanjima.

Nosio je smoking, „kao pravi monarh", zapazila je Kvei.

Izgled je upotpunio kraljevsko plavom trakom, koja se slagala sa bojom Kamiline haljine.

Američki predsednik Tramp za večernji događaj je odabrao odeću u skladu sa najvišim formalnostima.

Kostim koji ne izlazi iz mode i upečatljiv šešir

Andrew Matthews/Reuters Širok ljubičasti šešir prve dame diskretno je prekrio njeno lice

Melanija je već poznata po izboru šešira koji nosi - njen široki beli šešir sa mornarsko plavim detaljima bio je glavna tema na Trampovoj inauguraciji ranije ove godine.

Čak je nastao i pomalo nezgodan trenutak kada je Tramp pokušao da je poljubi, ali mu je obod šešira zakomplikovao prilaz njenom licu, što je izazvalo pravu buru na internetu.

Tokom prvih zvaničnih događaja, prva dama je ponovo odabrala dramatičan modni detalj.

Stigla je u Vindzorsku palatu noseći široki ljubičasti šešir koji je delimično skrivao njene oči, uparivši ga sa tamnosivim kostimom iz Diorove kolekcije.

PA Media Princeza od Velsa i kraljica Kamila razgovarale su sa prvom damom Melanijom Tramp kada je stigla u Vindzor

„Melanijin šešir nije slučajan izbor", kaže Kvei.

Dodaje da obod šešira skriva deo njenog lica što ukazuje na stav da želi da sva pažnja bude usmerena na američkog predsednika i njegovu agendu dok su u Britaniji.

Reuters Melanija nije skidala šešir ni kada su ušli unutra, dok je kraljica to učinila

Kvei je primetila da je Melanijin šešir bio u istoj boji kao Trampova kravata, što je izraz njene podrške suprugovoj agendi tokom ove državne posete.

Dior je oduvek bio jedan od omiljenih modnih brendova prve dame Amerike, a ovaj njen izbor, kako tvrdi Kvei, predstavlja gest podrške SAD Evropi.

Kejtina zlatna haljina

Phil Noble/Reuters Princeza od Velsa nosila je haljinu britanske dizajnerke Filip Lepli, uz tijaru Laver Not

Tokom državnog banketa u sredu uveče, princeza od Velsa je nosila haljinu britanske dizajnerke Filip Lepli, uz dugački plašt od ručno vezene zlatne čipke.

Princeza je upotpunila izgled tijarom Laver Not.

„Formalni državni banketi su neke od retkih prilika kada članovi kraljevske porodice nose tijare", kaže Kvi.

Nije iznenađenje da Kejt nosi omiljenu tijaru, dodaje stilistkinja.

„To je bila omiljena tijara princeze Dajane, a prvobitno je pripadala kraljici Meri", kaže Kvei.

Viktorija Marfi, stručnjakinja za protokole kraljevske porodice objašnjava da haljina zaista pleni i savršeno odgovara temi ove državne posete.

Ističe da zlatna boje nije čest izbor koji Kejt nosi.

„Ali kada nosi zlatnu boju, na primer na premijerama filmova, to je uvek pravi trenutak za crveni tepih", dodaje Marfi.

Modno izdanje princa od Velsa takođe nije razočaralo.

Nosio je elegantni vindzorski sako ukrašen ordenjem i kraljevskim obeležjima.

„Ovo je Vilijam u njegovom najformalnijem izdanju", kaže Marfi.

Dodaje da su mlađi članovi kraljevske porodice u svakodnevnim prilika često prilično ležerni, a za ovakve prilike daju sve od sebe.

„Formalnost je deo odevanja pošte gostu koji ih posećuje", zaključuje stilistkinja.

Britanska klasika

U utorak uveče, Melanija je nosila jedan od najtipičnijih britanskih modnih komada - Barberi mantil u boji meda, dugačak do poda, sa podignutim okovratnikom, dok su se ispod nazirali prepoznatljivi detalji ovog modnog brenda.

Izgled je upotpunila naočarama za sunce i čizmama.

Reuters Tramp i Melanija su se držali za ruke kada su sleteli na aerodrom

Vanesa Fridman, glavna modna kritičarka Njujork tajmsa izjavila je da izbor Melanijinog mantila može biti primer modne diplomatije - nečega čime su se bavile mnoge prve dame pre nje.

Tokom poslednje državne posete 2019, Melanija - bivši model - takođe je odlučila da se obuče u evropskom duhu, birajući brendove poput Barberija, Selin, Dolče i Gabana, ali i kreacije američkih dizajnera kao što je Majkl Kors.

Biće zanimljivo ispratiti kako će ovaj Melanijin izbor biti dočekan kod kuće, posebno imajući u vidu da Trampova poruka jasno stavlja interese Sjedinjenih Američkih Država ispred svih drugih zemalja.

U plavoj harmoniji

Getty Images Kralj i kraljica na svečanom dočeku

Kraljica je tokom dana nosila živopisnu haljinu u kraljevsko plavoj boji, usklađenu sa kaputom dizajnerke Fione Klir i šešir Filipa Trejsija.

Izgled je upotpunila brošem od safira i dijamanata.

Plava boja njene toalete bile je usklađena sa odećom supruga, koji je tokom dnevnih događaja nosio plavo odelo i svetloplavu kravatu.

Diplomatska poruka

Getty Images Princeza od Velsa nasmejano je dočekala goste iz Sjedinjenih Američkih Država.

Princeza od Velsa nosila je burgundsku haljinu dizajnerke Emilije Viksted uz odgovarajući šešir sa potpisom Džejn Tejlor.

Ovu kombinaciju Kejt je ponela tokom dočeka predsednika Amerike i prve dame.

I kraljica i princeza su ovom prilikom pokazale snažnu podršku britanskim modnim dizajnerima.

Kejt je izgled upotpunila brošem u obliku pera.

Stilistkinja Kvei je primetila da je princeza uskladila stajling sa suprugom Vilijamom, poput Melanije i Donalda Trampa.

„Kao i kod Melanije i ovde vidimo poruku podrške - i ona stoji rame uz rame za suprugom i agendom sopstvene zemlje", kaže Kvei.

„Plava i crvena!", komentariše Marfi, uz objašnjenje da joj to deluje kao „jasan primer usklađenog diplomatskog oblačenja, koje odražava boje američke zastave".

„Savršen primer kako odeća može da pošalje snažnu diplomatsku poruku", zaključuje stručnjakinja za protokole kraljevske porodice.

