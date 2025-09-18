Tramp označio pokret Antifa kao terorističku organizaciju

Tramp je odluku najavio nedelju dana nakon ubistva Čarlija Kirka, konzervativnog aktiviste i osnivača organizacije Turning Point USA, jedne od najuticajnijih omladinskih desničarskih grupa u SAD.

Imam zadovoljstvo da obavestim naše brojne Amerikance patriote da pokret Antifa, "bolesnu i opasnu radikalno levičarsku katastrofu, proglašavam terorističkom organizacijom", izjavio je američki predsednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp, koji je trenutno u državnoj poseti Velikoj Britaniji, rekao je i da će "takođe snažno preporučiti da se oni koji finansiraju pokreta Antifa temeljno istraže u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama".

Bela kuća je ranije ove nedelje saopštila da namerava da se obračuna sa onim što naziva levičarskim "unutrašnjim terorizmom", nakon atentata na Čarlija Kirka.

Ostale fotografije uz tekst