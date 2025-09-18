(Mapa) ovakav meteoalarm RHMZ dugo nismo videli: Objavljena najnovija prognoza, evo šta nas čeka za vikend

Blic pre 1 sat
(Mapa) ovakav meteoalarm RHMZ dugo nismo videli: Objavljena najnovija prognoza, evo šta nas čeka za vikend

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije, posle podne u Bačkoj i Sremu uz umerenu oblačnost, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Kako se navodi u vremenskoj prognozi, u Srbiji će duvati slab i umeren vetar na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni, a temperature će se kretati od pet do 26 stepeni. - U Beogradu će jutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 24 stepena - navode u prognozi RHMZ. U narednih nedelju dana očekuje se postepeni porast temperatura, koje će za vikend i početkom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Jutra sveža, tokom dana do 30 stepeni

Jutra sveža, tokom dana do 30 stepeni

Stav.life pre 23 minuta
Pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni

Pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni

Glas Zaječara pre 42 minuta
(Mapa) ovakav meteoalarm RHMZ dugo nismo videli: Objavljena najnovija prognoza, evo šta nas čeka za vikend

(Mapa) ovakav meteoalarm RHMZ dugo nismo videli: Objavljena najnovija prognoza, evo šta nas čeka za vikend

Blic pre 1 sat
Pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni

Pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni

Vesti online pre 1 sat
Sunčano i toplije, do 26 stepeni

Sunčano i toplije, do 26 stepeni

Serbian News Media pre 42 minuta
Prognoza za Srbiju: Evo kako nas vreme očekuje

Prognoza za Srbiju: Evo kako nas vreme očekuje

Danas pre 37 minuta
Danas u Srbiji pretežno sunčano, malo toplije

Danas u Srbiji pretežno sunčano, malo toplije

Novi magazin pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BačkaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Milan Ćulibrk: Vlastima nije ugodno dok čekaju 1. novembar

Milan Ćulibrk: Vlastima nije ugodno dok čekaju 1. novembar

N1 Info pre 7 minuta
Ministar Vujić: Građani mogu da protestuju, ali ne treba drugima da ograničavaju slobodu kretanja

Ministar Vujić: Građani mogu da protestuju, ali ne treba drugima da ograničavaju slobodu kretanja

Beta pre 8 minuta
Danas ispred Vlade u Beogradu skup solidarnosti sa novinarima i novinarkama u Gazi

Danas ispred Vlade u Beogradu skup solidarnosti sa novinarima i novinarkama u Gazi

Beta pre 13 minuta
Naslovne strane za četvrtak, 18. septembar 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 18. septembar 2025. godine

Beta pre 13 minuta
Štrbac: Osuđujuća presuda za Petrovačku cestu bi promenila shvatanje o Srbima

Štrbac: Osuđujuća presuda za Petrovačku cestu bi promenila shvatanje o Srbima

RTV pre 12 minuta