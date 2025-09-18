TV mreža ABC ukida emisiju Jimmy Kimmel Live nakon komentara o Kirku

Cenzolovka pre 1 sat  |  Hina, Rojters
Televizijska mreža ABC, u vlasništvu Diznija, u sredu je saopštila da ukida emisiju „Jimmy Kimmel Live“ nakon komentara voditelja o atentatu na konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka.

Screenshot Američki predsednik Donald Tramp, koji je više puta vršio pritisak na televizijske kuće da prestanu da emituju sadržaj koji je smatrao neprikladnim, proslavio je vest u objavi na društvenim mrežama. „Čestitam ABC-ju što je konačno skupio hrabrosti da učini ono što je moralo da se učini“, objavio je Tramp. Demokrate su, zauzvrat, kritikovali uklanjanje Kimela iz etra, a senator Ed Marki to je nazvao cenzurom. Suspenzija Kimelove emisije označila je
