Čudo: Odbojkaši Srbije razbili Brazil i plasirali se u osminu finala Svetskog prvenstva

Danas pre 9 minuta  |  Beta
Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Manili savladali Brazil sa 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:22, u meču poslednjeg, trećeg kola Grupe H.

Srbiji je ovo prva pobeda nad Brazilom posle šest godina, a najefikasniji je bio Dražen Luburić sa 19 poena. Pavle Perić je zabeležio 16 poena, dok je Miran Kujundžić upisao 10 poena. U selekciji Brazila jedini sa dvocifrenim učinkom bio je Alan Sousa sa 10 poena. Srbija posle tri odigrana meča vodi na tabeli Grupe H sa šest bodova, Brazil ima isti učinak na drugom mestu, a kasnije danas se sastaju Češka i Kina (15.00). Češka će plasman u osminu finala izboriti u
Danas pre 9 minuta
