"Kraljice mode" odmerile snage na britanskom tlu: Šta su nosile Kejt Midlton i Melanija Tramp na raskošnom prijemu

Euronews pre 39 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
"Kraljice mode" odmerile snage na britanskom tlu: Šta su nosile Kejt Midlton i Melanija Tramp na raskošnom prijemu

Na sinoć održanom banketu u čast posete američkog predsednika Donalda Trampa i njegove supruge Melanije Velikoj Britaniji, diplomatija je pala u drugi plan, dok je za mnoge glavna tema bila modna izdanja princeze od Velsa i prve dame SAD.

Za državni banket Kejt Midlton izabrala je kreaciju britanske dizajnerke Filipa Lepli: dugi zlatni ogrtač od čipke, ručno izvezen ružama, koji je nosila preko svilene bele haljine, uz legendarnu tijaru "Lover’s Knot". Reč je o ukrasu koji je nekada pripadao princezi Dajani, a prvobitno kraljici Meri. Tanjug AP/Aaron Chown/PA via AP, Pool, Ken Goff / Goff Photos / Profimedia Jedna od najtraženijih kreatorki venčanica u Londonu, Filipa Lepli već više od tri decenije
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Melanijina smela žuta haljina: Izbor koji je iznenadio na kraljevskom banketu

Melanijina smela žuta haljina: Izbor koji je iznenadio na kraljevskom banketu

N1 Info pre 59 minuta
Trampovi na banketu u Vindzoru – Melanijina haljina sijala jače od kraljevskih tijara

Trampovi na banketu u Vindzoru – Melanijina haljina sijala jače od kraljevskih tijara

RTS pre 29 minuta
Jedna je Melanija! Državni banket na britanskom dvoru u senci jarko žute haljine golih ramena, Kejt nikad lepša

Jedna je Melanija! Državni banket na britanskom dvoru u senci jarko žute haljine golih ramena, Kejt nikad lepša

Hello pre 19 minuta
Otkrivena tajna misija Kejt Midlton sa Melanijom Tramp: Sastaće se na posebnom mestu, evo o čemu će razgovarati

Otkrivena tajna misija Kejt Midlton sa Melanijom Tramp: Sastaće se na posebnom mestu, evo o čemu će razgovarati

Kurir pre 4 minuta
Čitač s usana otkrio detalje susreta iz Vindzora; Tramp nije mogao da sakrije: "Ona je odvratna" FOTO

Čitač s usana otkrio detalje susreta iz Vindzora; Tramp nije mogao da sakrije: "Ona je odvratna" FOTO

B92 pre 44 minuta
Tramp na banketu u Vindzoru ponizio princa Harija

Tramp na banketu u Vindzoru ponizio princa Harija

Politika pre 4 minuta
Melanijin šešir, žuta haljina i zlatna toaleta princeze Kejt - najzapaženiji modni trenuci iz državne posete

Melanijin šešir, žuta haljina i zlatna toaleta princeze Kejt - najzapaženiji modni trenuci iz državne posete

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugVelika BritanijaLondondiplomatijaDonald TrampMelanija TrampKejt Midlton

Svet, najnovije vesti »

Izdat dekret: Španija će istražiti kršenja ljudskih prava u Pojasu Gaze i predati ih Hagu

Izdat dekret: Španija će istražiti kršenja ljudskih prava u Pojasu Gaze i predati ih Hagu

Danas pre 23 minuta
Diplomatija laskanja: Posle kralja, Tramp se sastaje sa Starmerom

Diplomatija laskanja: Posle kralja, Tramp se sastaje sa Starmerom

Danas pre 4 minuta
Tedros: Bolnice na severu Gaze na ivici kolapsa zbog nove izraelske ofanzive

Tedros: Bolnice na severu Gaze na ivici kolapsa zbog nove izraelske ofanzive

RTV pre 4 minuta
Brazilski predsednik Lula za BBC: 'Nemam nikakav odnos sa Trampom'

Brazilski predsednik Lula za BBC: 'Nemam nikakav odnos sa Trampom'

BBC News pre 29 minuta
Melanijina smela žuta haljina: Izbor koji je iznenadio na kraljevskom banketu

Melanijina smela žuta haljina: Izbor koji je iznenadio na kraljevskom banketu

N1 Info pre 59 minuta