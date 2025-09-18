"Izvinite što vas nerviramo, borimo se za Srbiju": Nikolinu poruku mora da čuje svaki navijač

Reprezentacija Srbije napravila je veliku senzaciju u trećem kolu grupne faze Svetskog prvenstva, ubedljivo savladala Brazil (3:0) i obezbedila osminu finala.

Plasman u nokaut fazu delovao je kao nemoguća misija nakon ubedljivog poraza u prvoj rundi od Češke, ali su zatim pali Kina i Brazil, pa ćemo odbojkaše i dalje gledati na turniru. Emotivnu ispovest nakon meča trećeg kola grupne faze imao je Nikola Jovović (33). Iskusni tehničar koji ima pet odličja sa seniorskom reprezentacijom Srbije svestan je da su reprezentativci tokom Svetskog prvenstva nekoliko puta iznervirali navijače u Srbiji. "Izvinite što vas nekad