Otac Pavla Cicvarića: Bezbednosna procena – iza Vučinićevih reči ozbiljna pretnja

Radovan Cicvarić, otac studenta Pavla, izjavio je da je porodica dobila informacije prema kojima izjava funkcionera SNS-a Siniše Vučinića o njenovom sinu nije bezazlena i da je bezbednosna procena da se radi o ozbiljnoj pretnji. "Dobijamo informacije iz drugih izvora da ova pretnja, izjava ili najava nije bezazlena, da nije prosto neko targetiranje koje oni rade iz dana u dan različitim ljudima, već da iza ovoga postoji određena bezbedonosna procena da se radi o