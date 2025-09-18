ANEM: Vučinić da bude procesuiran zbog ugrožavanja bezbednosti Pavla Cicvarića

ANEM podseća da je visoki funkcioner SNS-a Siniša Vučinić 2009. godine bio uhapšen, jer je pretio smrću novinaru „Vremena“ Milošu Vasiću i predsedniku Socijaldemokratske unije Žarku Koraću

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je ugrožavanje bezbednosti studenta i aktiviste Pavla Cicvarića, reagujući na uznemiravajuću najavu njegovog ubistva koju je izneo visoki funkcioner Srpske napredne stranke Siniša Vučinić na televiziji Informer. Cicvarić je najavio da će uskoro najverovatnije preduzeti pravne korake protiv Vučinića. Vučinić se izvinio zbog izjave, ali Cicvarić na to odgovara: „Šta mi znači izvinjenje? Nije on slučajno to