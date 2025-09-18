ANEM alarm: Siniša Vučinić „dežurno strašilo“, mediji da izbegavaju problematične sagovornike

BEOGRAD Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje ugrožavanje bezbednosti studenta i aktiviste P.C. od strane Siniše Vučinića na TV Informer koji je izneo uznemiravajuću najavu ubistva.

Iako se se Vučinić nakon izjave izvinio i rekao da ga je pomenuo samo hipotetički, to ne opravdava javno izgovorenu reč i nedopustivo je pominjanje imena i targetiranje u ovakvom kontekstu. „Najavljivanje ubistava, pored uznemiravanja onih čije se ime spominje, porodice i okruženja, predstavlja i zastrašujuće targetiranje sa mogućim drastičnim posledicama. Zbog toga je neophodno da tužilaštvo i policija saslušaju Vučinića i da ga sudski procesuiraju zbog širenja