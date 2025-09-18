Beogradska otvorena škola traži od MUP-a da obezbedi zaštitu studentu Pavlu Cicvariću

Danas pre 5 sati  |  Beta
Beogradska otvorena škola traži od MUP-a da obezbedi zaštitu studentu Pavlu Cicvariću

Beogradska otvorena škola (BOŠ) zatražila je danas od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da studentu Pavlu Cicvariću obezbedi adekvatnu zaštitu, zbog izjave člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniše Vučinića da će „blokaderi ubiti Cicvarića“.

BOŠ je, povodom te najave Vučinića na provladinoj televiziji Informer, u saopštenju navaeo da takav napad nije samo napad na pojedinca, već na društvo u celosti jer, kako je ukazao, „otvara vrata atmosferi nasilja i straha“. „Zahtevamo da se odmah sprovede istraga i da visoki predstavnik vladajuće stranke (Vučinić) koji je javno najavio ubistvo snosi posledice u skladu sa zakonom“m, pišwe u saopštenju.l Upozorili su da „svako tolerisanje javnih izjava ovakve vrste
Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSrpska napredna strankaMUP

