U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, od nedelje porast temperatura

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, od nedelje porast temperatura

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije, posle podne u Bačkoj i Sremu uz umerenu oblačnost, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Kako piše RHMZ, duvaće slab i umeren vetar na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni, a temperature će se kretati od pet do 26 stepeni. U Beogradu će jutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 24 stepena. U narednih nedelju dana očekuje se postepeni porast temperatura, koje će za vikend i početkom nedelje porasti do 30 stepeni.
