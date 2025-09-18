Francuska: U protestima povređeno šest policajaca, uhapšena 181 osoba; Meškov: Rusija nema nikakve veze sa demonstracijama

PARIZ - Tokom protesta širom Francuske danas je uhapšena je 181 osoba, od kojih 31 u Parizu, saopštilo je francusko ministarstvo unutrašnjih poslova.

U protestima povodom Dana društvene mobilizacije, prema navodima organizatora, Generalne konfederacije sindikata (CGT), učestvovalo je više od milion ljudi širom zemlje, dok podaci Ministarstva unutrašnjih poslova i Prefekture pariske policije govore o više od 500.000 demonstranata marširalo širom Francuske ovog četvrtka. Policija je navela da je tokom protesta povređeno 11 ljudi. U demonstracijama u Parizu, prema podacima francuskog Ministarstva, učestvovalo je