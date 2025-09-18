Tunis pobedio Egipat za osminu finala SP

Tunis pobedio Egipat za osminu finala SP

Selekcija Finske savladala je Južnu Koreju u poslednjem kolu

Odbojkaši Tunisa plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Pasaj Sitiju pobedili Egipat 3:0 (25:19, 25:18, 25:22) u meču poslednjeg, trećeg kola A grupe na Svetskom prvenstvu. Najefikasniji u selekciji Tunisa bili su Eljes Karamosli i Osama Ben Romdhane sa po 14 poena. U reprezentaciji Egipta najbolji je bio Seifeldin Hasan Ali sa 12 poena. U drugom meču trećeg kola grupe A od 11.30 časova će igrati Filipini i Iran. Tunis je osvojio prvo mesto
OdbojkaSvetsko prvenstvoIranEgipatTunisJužna KorejaFinska

