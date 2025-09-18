Lula da Silva poručio Trampu: Nisi civilizovan i nisi car sveta

Američki predsednik Donald Tramp treba da prestane da sebe smatra „imperatorom celog sveta“ i treba da se uključi u civilizovan dijalog sa drugim zemljama, izjavio je brazilski predsednik Luis Inasio Lula da Silva.

Brazilski predsednik je napomenuo da „nikada nije pokušao da pozove“ američkog lidera da razgovara o američkim tarifama, jer „Tramp nikada nije želeo da razgovara“. Lula da Silva je naglasio da američki lider i njegova administracija, kada su uvodili tarife na brazilsku robu, nisu komunicirali sa Brazilom na „civilizovan način“. „On je jednostavno objavio (odluku o tarifama) na svojoj stranici na društvenim mrežama“, rekao je predsednik. Takođe je odbacio navode da