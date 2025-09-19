Detaljan spisak linija koje menjaju trasu zbog vojne parade Pojedine ulice biće potpuno zatvorene

Alo pre 5 minuta
Detaljan spisak linija koje menjaju trasu zbog vojne parade Pojedine ulice biće potpuno zatvorene

Zbog vojne parade "Snaga jedinstva 2025", koja se održava sutra, režim saobraćaja i rada pojedinih linija javnog gradskog prevoza biće izmenjen, a saobraćaj u pojedinim ulicama biće delimično obustavljen i obustavljen

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz saobraćaj će biti potpuno obustavljen u pojedinim ulicama na Novom Beogradu. Saobraćaj će od ponoći, i tokom celog sutrašnjeg dana biti potpuno obustavljen u Bulevaru Nikole Tesle (od kružnog toka kod TC "Ušće" do Ulice Džona Kenedija), u Ulici Džona Kenedija (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina), u Bulevaru Mihajla Pupina (od kružnog toka kod TC ''Ušće'' do Ulice Džona Kenedija, u oba smera), u
