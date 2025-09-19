Jelena Karleuša došla na pomen marini Tucaković Pop diva je ovo uradila dok je niko nije gledao

Alo pre 9 minuta
Jelena Karleuša došla na pomen marini Tucaković Pop diva je ovo uradila dok je niko nije gledao

Jelena je posetila groblje i ostavila buket cveća na grobu njene neprežljene prijateljice i saradnice

Jelena Karleuša posetila grob Marine Tucaković na godišnjicu smrti: Evo šta je uradila dok niko nije gledao Danas se navršava četiri godine otkako je preminula Marina Tucaković. Od jutros njen grob obilaze njeni najbliži prijatelji i bivši saradnici, a među njima je i pevačica Jelena Karleuša koja je izuzetno poštovala Marinu i sa kojom je imala odličnu saradnju. Jelena je posetila groblje i ostavila buket cveća na grobu njene neprežljene prijateljice i saradnice.
(Foto): Ona je jedina pevačica koja je došla na pomen Marini Tucaković: Slomljena stigla sa ogromnim buketom cveća

Jelena Karleuša posetila grob Marine Tucaković na godišnjicu smrti: Evo šta je uradila dok niko nije gledao

"Marina Tucaković je bila prava domaćica": Muzičar otkrio detalje iz njenog doma: "Nismo mogli da dođemo, a da se ne jede i ne popije"

Futa stigao na pomen Marine Tucaković: Poljubio grob, pa pogledao u nebo: Došla je i kuma Marijana, Boki 13 na ivici suza

Futa stigao na pomen pa izveo ritual pored groba Marine Tucaković! Boki 13 se ne odvaja od njega sav markiran od glave do pete, tu je i kuma (video)

Ona je jedina pevačica koja je došla na pomen marini Tucaković! Stigla sa ogromnim buketom cveća, evo o kome je reč (video)

Evo šta smo zatekli na grobu Marine Tucaković ! Velikanke nema već četiri godine, tužni prizori na Novom groblju

Jelena KarleušaMarina Tucaković

Veče velikih hitova i ekskluzivnih priča: Andreana, Gabrijela i Marko ukrstili glasove i bilo je svega - od smeha, do suza!

Snima se kako vežba, a onda i pod tušem: Luna Đogani iznenadila sve - šalje poljupce u WC-u i maše u kameru (foto)

Očevu kuću prodaje, a novu kupila na planini: Naša pevačica (59) se obezbedila, a komšije je sada raskrinkale: "u grad ide samo kad mora"

Adidas i Mercedes-AMG poručuju: Catch Me If You Can!

(Foto): Ona je jedina pevačica koja je došla na pomen Marini Tucaković: Slomljena stigla sa ogromnim buketom cveća

