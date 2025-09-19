Jelena Karleuša došla na pomen marini Tucaković Pop diva je ovo uradila dok je niko nije gledao

Jelena je posetila groblje i ostavila buket cveća na grobu njene neprežljene prijateljice i saradnice

Jelena Karleuša posetila grob Marine Tucaković na godišnjicu smrti: Evo šta je uradila dok niko nije gledao Danas se navršava četiri godine otkako je preminula Marina Tucaković. Od jutros njen grob obilaze njeni najbliži prijatelji i bivši saradnici, a među njima je i pevačica Jelena Karleuša koja je izuzetno poštovala Marinu i sa kojom je imala odličnu saradnju. Jelena je posetila groblje i ostavila buket cveća na grobu njene neprežljene prijateljice i saradnice.