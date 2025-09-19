Potresan prizor na porodičnoj grobnici Marine Tucaković

Svet & Skandal pre 1 sat
Potresan prizor na porodičnoj grobnici Marine Tucaković

Marina Tucaković, najbolji tekstopisac u Srbiji, preminula je 19. septembra 2021. godine nakon duge i teške borbe sa rakom.

Imala je 67 godina i iza sebe ostavila supruga Aleksandra Futu Radulovića i sina Milana Laću, koji je godinu dana kasnije takođe tragično preminuo. Danas, četiri godine nakon njene smrti, mnogi se okupljaju da zapale sveću i obiđu grobnicu Marine Tucaković, mesto na kojem su ispisane najtužnije stranice estradne istorije. Instagram Bol i tuga dodatno su obeleženi smrću njenog sina Miloša i Laće, čime je grobnica Marine Tucaković postala i mesto sećanja na njih
