Potresan prizor na porodičnoj grobnici Marine Tucaković

Marina Tucaković, najbolji tekstopisac u Srbiji, preminula je 19. septembra 2021. godine nakon duge i teške borbe sa rakom.

Imala je 67 godina i iza sebe ostavila supruga Aleksandra Futu Radulovića i sina Milana Laću, koji je godinu dana kasnije takođe tragično preminuo. Danas, četiri godine nakon njene smrti, mnogi se okupljaju da zapale sveću i obiđu grobnicu Marine Tucaković, mesto na kojem su ispisane najtužnije stranice estradne istorije. Instagram Bol i tuga dodatno su obeleženi smrću njenog sina Miloša i Laće, čime je grobnica Marine Tucaković postala i mesto sećanja na njih