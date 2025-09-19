Na pomen Marini Tucaković došlo dvadesetak ljudi i samo dve pevačice: A mnogima sa estrade bila je prijatelj

Telegraf pre 41 minuta  |  Telegraf.rs
Na pomen Marini Tucaković došlo dvadesetak ljudi i samo dve pevačice: A mnogima sa estrade bila je prijatelj

Danas 19. septembra navršava se četiri godine od smrti Marine Tucaković, jednog od naših najpoznatijih tekstopisaca na ovim prostorima.

Marinu su svi prijatelji, saradnici i estrada voleli, a mnogima od njih napravila je i vanvremenske hitove koji se i dan danas slušaju. Na njenom grobu danas su se pojavile neke od poznatih ličnosti, međutim, još pre par dana počele su posete njenoj večnoj kući svih onih koji su želeli da joj odaju počast. Pre par dana je došavši u Beograd Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 posetio Marinin grob budući da je sa njom bio veliki prijatelj. Bojan je slike sa
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Potresan prizor na porodičnoj grobnici Marine Tucaković

Potresan prizor na porodičnoj grobnici Marine Tucaković

Svet & Skandal pre 6 minuta
Danas je četvrta godišnjica smrti Marine Tucaković: Od cele estrade na groblju se pojavile samo dve pevačice

Danas je četvrta godišnjica smrti Marine Tucaković: Od cele estrade na groblju se pojavile samo dve pevačice

Nova pre 26 minuta
Naša pevačica došla na pomen Marini Tucaković Poljubila njen grob i položila cveće, muk na groblju

Naša pevačica došla na pomen Marini Tucaković Poljubila njen grob i položila cveće, muk na groblju

Alo pre 22 minuta
Futa stigao na pomen Marine Tucaković: Poljubio grob, pa pogledao u nebo: Došla je i kuma Marijana, Boki 13 na ivici suza

Futa stigao na pomen Marine Tucaković: Poljubio grob, pa pogledao u nebo: Došla je i kuma Marijana, Boki 13 na ivici suza

Blic pre 1 sat
(Foto): Ona je jedina pevačica koja je došla na pomen Marini Tucaković: Slomljena stigla sa ogromnim buketom cveća

(Foto): Ona je jedina pevačica koja je došla na pomen Marini Tucaković: Slomljena stigla sa ogromnim buketom cveća

Blic pre 1 sat
Evo šta smo zatekli na grobu Marine Tucaković ! Velikanke nema već četiri godine, tužni prizori na Novom groblju

Evo šta smo zatekli na grobu Marine Tucaković ! Velikanke nema već četiri godine, tužni prizori na Novom groblju

Kurir pre 1 sat
Futa stigao na pomen pa izveo ritual pored groba Marine Tucaković! Boki 13 se ne odvaja od njega sav markiran od glave do…

Futa stigao na pomen pa izveo ritual pored groba Marine Tucaković! Boki 13 se ne odvaja od njega sav markiran od glave do pete, tu je i kuma (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Marina TucakovićBojana Jovanovskiboki 13

Zabava, najnovije vesti »

Nikolija priznala: Imam dadilju i pomoć u kući, posao mi je teži od punog radnog vremena

Nikolija priznala: Imam dadilju i pomoć u kući, posao mi je teži od punog radnog vremena

Story pre 41 minuta
Ovaj hit zlate petrović joj je radio sin! Miki Dudić otkrio kakav nož u leđa su dobili: Rekao je da će izbrisati ceo album!…

Ovaj hit zlate petrović joj je radio sin! Miki Dudić otkrio kakav nož u leđa su dobili: Rekao je da će izbrisati ceo album!

Kurir pre 22 minuta
Kupio detektor metala pa već drugi dan došao do neverovatnog otkrića: "Nemam reči, finansijski ćete odlično proći"

Kupio detektor metala pa već drugi dan došao do neverovatnog otkrića: "Nemam reči, finansijski ćete odlično proći"

Blic pre 57 minuta
"Godine prolaze, praznici su uvek strašni": Udovica Šabana Šaulića o bežanju od kuće i životu nakon gubitka - evo zašto je u…

"Godine prolaze, praznici su uvek strašni": Udovica Šabana Šaulića o bežanju od kuće i životu nakon gubitka - evo zašto je u rodnom gradu pokojnog muža (video)

Blic pre 57 minuta
"Godine bola i tuge": Lepa Brena ne krije emocije na godišnjicu smrti Marine Tucaković, podelila zajedničku uspomenu

"Godine bola i tuge": Lepa Brena ne krije emocije na godišnjicu smrti Marine Tucaković, podelila zajedničku uspomenu

Blic pre 52 minuta