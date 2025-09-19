Naša pevačica došla na pomen Marini Tucaković Poljubila njen grob i položila cveće, muk na groblju

Alo pre 3 sata
Naša pevačica došla na pomen Marini Tucaković Poljubila njen grob i položila cveće, muk na groblju

Za njom je stigao i Aleksandar Radulović Futa, Marinin suprug

Pevačica Mirjana Petričević, poznatija kao Mira Kosovka, koja se pre nekoliko deenija potpuno povukla sa estrade pojavila se danas, 19. septembra na pomenu Marini Tucaković. Naime, Mira je stigla u dugoj širokoj haljini sa cvećem u rukama. Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Čim je stigla, odmah se poklonila i poljubila Marinin grob i položila cveće. Inače, Mira Kosovka je do sada jedina pevačica koja je došla na Marinin pomen. Za
Marina Tucaković

