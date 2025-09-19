Počinje operacija "Istočna garda": Vojska se raspoređuje duž granica

Nova vojna misija NATO-a pod nazivom "Istočna garda" trebalo bi da počne u Rumuniji i Poljskoj sa ciljem jačanja odbrane istočnog krila Evrope nakon nedavnih ruskih napada dronovima.

Izvori ovo izveštavaju, pozivajući se na izjave finskog predsednika Aleksandra Stuba, koji je takođe napomenuo da Evropa može mnogo da nauči od Ukrajine o suzbijanju dronovima. Prema rečima Staba, misija će se fokusirati na jačanje odbrane jugoistočnog krila NATO-a i biće raspoređena posebno u Rumuniji i Poljskoj. Ranije je generalni sekretar NATO-a Mark Rute najavio početak operacije "Istočna garda" na istočnom krilu Alijanse. Glavni cilj je eliminisanje