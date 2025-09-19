Britanski MI6 otkriva da li Putin želi da pregovara o miru u Ukrajini

Šef britanske spoljnoobaveštajne službe (MI6) Ričard Mur (Richard Moore) izjavio je danas da ne postoje dokazi da predsednik Rusije Vladimir Putin želi da pregovara o miru u Ukrajini.

Mur je u britanskom konzulatu u Istanbulu na konferenciji za novinare rekao da Putin „pokušava da nametne svoju imperijalnu volju svim raspoloživim sredstvima, ali ne može uspeti“. „Otvoreno rečeno, Putin je zagrizao više nego što može da sažvaće. Mislio je da će izvojevati laku pobedu, ali je on, kao i mnogi drugi, potcenio Ukrajince“, rekao je Mur u svom oproštajnom govoru, pošto sa mesta direktora MI6 odlazi krajem septembra. Mur je rekao da je rat u Ukrajini,