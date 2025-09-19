Tramp: Ako cena nafte padne – Rusija će pristati na dogovor

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Tramp: Ako cena nafte padne – Rusija će pristati na dogovor

Američki predsednik Donald Tramp kazao je danas da evropske zemlje moraju da smanje zavisnost od ruske nafre, pre nego što on odluči da izvrši dodatni pritisak na predsednika Rusije Vladimira Putina, kao i da planira da vrati vojnu bazu Bagram u Avgananistanu pod kontrolu američke vojske.

Tramp je tokom konferencije u Londonu sa britanskim premijerom Kirom Starmerom kazao da je spreman da uradi i druge stvari, ali ne dok ljudi “za koje se bori kupuju naftu iz Rusije”, javlja BBC. „Ako cena nafte padne – Rusija će pristati na dogovor“, rekao je Tramp. Tramp je rekao da rat u Ukrajini ne utiče direktno na Sjedinjene Američke Države, ali da oseća obavezu da ga okonča. Starmer se pridružio Trampu i ponovio da treba pojačati pritisak na Putina, te je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari": Tramp u avionu otkrio detalje razgovora sa Starmerom

"Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari": Tramp u avionu otkrio detalje razgovora sa Starmerom

Blic pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinCena nafteUkrajinaBBCLondonRusijaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Evropska država ubrzano priprema hiljade skloništa: Prioritet na istoku zemlje: Za polovinu stanovništva već spremna mesta za…

Evropska država ubrzano priprema hiljade skloništa: Prioritet na istoku zemlje: Za polovinu stanovništva već spremna mesta za zaštitu

Blic pre 44 minuta
"Gvozdeni zrak" stupa na scenu: Izrael testirao revolucionarni laserski sistem odbrane: Dopuniće postojeće protivraketne…

"Gvozdeni zrak" stupa na scenu: Izrael testirao revolucionarni laserski sistem odbrane: Dopuniće postojeće protivraketne sisteme "Gvozdena kupola", "Davidova praćka" i "Strela"

Blic pre 29 minuta
"Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari": Tramp u avionu otkrio detalje razgovora sa Starmerom

"Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari": Tramp u avionu otkrio detalje razgovora sa Starmerom

Blic pre 24 minuta
Makron zapretio Izraelu sankcijama: Tel Aviv održava "trajni rat" u Gazi, vreme je za novu fazu

Makron zapretio Izraelu sankcijama: Tel Aviv održava "trajni rat" u Gazi, vreme je za novu fazu

Kurir pre 44 minuta
Žestoko se tresla kamčatka: Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihtera pogodio Rusiju

Žestoko se tresla kamčatka: Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihtera pogodio Rusiju

Kurir pre 34 minuta