Tramp: Ako cena nafte padne – Rusija će pristati na dogovor

Američki predsednik Donald Tramp kazao je danas da evropske zemlje moraju da smanje zavisnost od ruske nafre, pre nego što on odluči da izvrši dodatni pritisak na predsednika Rusije Vladimira Putina, kao i da planira da vrati vojnu bazu Bagram u Avgananistanu pod kontrolu američke vojske.

Tramp je tokom konferencije u Londonu sa britanskim premijerom Kirom Starmerom kazao da je spreman da uradi i druge stvari, ali ne dok ljudi “za koje se bori kupuju naftu iz Rusije”, javlja BBC. „Ako cena nafte padne – Rusija će pristati na dogovor“, rekao je Tramp. Tramp je rekao da rat u Ukrajini ne utiče direktno na Sjedinjene Američke Države, ali da oseća obavezu da ga okonča. Starmer se pridružio Trampu i ponovio da treba pojačati pritisak na Putina, te je