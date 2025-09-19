UŽIVO Počinje Sednica Skupštine grada Beograda, najavljena blokada – Branko Kockica dao ostavku, saznaje Danas (FOTO)

Odbornici Skupštine grada Beograda raspravljaće na današnjoj sednici o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2025. godinu.

Združena akcija aktivista i zborova Beograda pozvala je nezadovoljne građane da se okupe na Trgu Nikole Pašića i blokiraju sednicu. Blokadu su najavile i opozicione stranke. 09.50 Ispred Skupštine grada, sem predstavnika inicijative „Beograd ostaje“, su i predstavnici sindikata koji se protive privatizacije Apoteke Beograd, kao i predstavnici Platforme Solidarnost. 09.44 Mila Popović (SSP), navela je na konferenciji da novac iz budžeta grada idu u džepove SNS