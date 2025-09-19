UŽIVO Počinje Sednica Skupštine grada Beograda, najavljena blokada – Branko Kockica dao ostavku, saznaje Danas (FOTO)

Danas pre 53 minuta  |  Vojin Radovanović, Danas
UŽIVO Počinje Sednica Skupštine grada Beograda, najavljena blokada – Branko Kockica dao ostavku, saznaje Danas (FOTO)

Odbornici Skupštine grada Beograda raspravljaće na današnjoj sednici o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2025. godinu.

Združena akcija aktivista i zborova Beograda pozvala je nezadovoljne građane da se okupe na Trgu Nikole Pašića i blokiraju sednicu. Blokadu su najavile i opozicione stranke. 09.50 Ispred Skupštine grada, sem predstavnika inicijative „Beograd ostaje“, su i predstavnici sindikata koji se protive privatizacije Apoteke Beograd, kao i predstavnici Platforme Solidarnost. 09.44 Mila Popović (SSP), navela je na konferenciji da novac iz budžeta grada idu u džepove SNS
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ana Gođevac: Šapiću su dali kružne tokove i asfaltiranje, moraju svi da odu iz SNS

Ana Gođevac: Šapiću su dali kružne tokove i asfaltiranje, moraju svi da odu iz SNS

N1 Info pre 12 minuta
Protest zaposlenih Apoteke Beograd: "Neko mora da preuzme odgovornost, kasni nam pet i po plata"

Protest zaposlenih Apoteke Beograd: "Neko mora da preuzme odgovornost, kasni nam pet i po plata"

N1 Info pre 18 minuta
Sednica Skupštine Beograda: Odbornici o rebalansu programa poslovanja javnih preduzeća, okupljaju se aktivisti

Sednica Skupštine Beograda: Odbornici o rebalansu programa poslovanja javnih preduzeća, okupljaju se aktivisti

NIN pre 18 minuta
Mali broj ljudi na protestu ispred Skupštine Beograda

Mali broj ljudi na protestu ispred Skupštine Beograda

Vreme pre 2 minuta
Radnici Apoteke Beograd protestuju ispred Skupštine grada: Plate kasne, preti im gašenje

Radnici Apoteke Beograd protestuju ispred Skupštine grada: Plate kasne, preti im gašenje

Nedeljnik pre 27 minuta
Protest zaposlenih Apoteke Beograd ispred Skupštine grada: „Neko mora da preuzme odgovornost, kasni nam pet i po plata“ VIDEO…

Protest zaposlenih Apoteke Beograd ispred Skupštine grada: „Neko mora da preuzme odgovornost, kasni nam pet i po plata“ VIDEO

Nova pre 27 minuta
BLOG UŽIVO Počela sednica Skupštine grada Beograda: Aktivisti i zborovi najavili blokadu, u sali privatno obezbeđenje, Branko…

BLOG UŽIVO Počela sednica Skupštine grada Beograda: Aktivisti i zborovi najavili blokadu, u sali privatno obezbeđenje, Branko Kockica podneo ostavku

Nova pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PrivatizacijaBudžetSSPSNSSindikatSavo Manojlović

Beograd, najnovije vesti »

Ana Gođevac: Šapiću su dali kružne tokove i asfaltiranje, moraju svi da odu iz SNS

Ana Gođevac: Šapiću su dali kružne tokove i asfaltiranje, moraju svi da odu iz SNS

N1 Info pre 12 minuta
Protest zaposlenih Apoteke Beograd: "Neko mora da preuzme odgovornost, kasni nam pet i po plata"

Protest zaposlenih Apoteke Beograd: "Neko mora da preuzme odgovornost, kasni nam pet i po plata"

N1 Info pre 18 minuta
Sednica Skupštine Beograda: Odbornici o rebalansu programa poslovanja javnih preduzeća, okupljaju se aktivisti

Sednica Skupštine Beograda: Odbornici o rebalansu programa poslovanja javnih preduzeća, okupljaju se aktivisti

NIN pre 18 minuta
Mali broj ljudi na protestu ispred Skupštine Beograda

Mali broj ljudi na protestu ispred Skupštine Beograda

Vreme pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Počela sednica Skupštine grada Beograda: Aktivisti i zborovi najavili blokadu, u sali privatno obezbeđenje, Branko…

BLOG UŽIVO Počela sednica Skupštine grada Beograda: Aktivisti i zborovi najavili blokadu, u sali privatno obezbeđenje, Branko Kockica podneo ostavku

Nova pre 18 minuta