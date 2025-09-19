Zlatibor Lončar oštro osudio upad Kosovske policije u bolnicu u Severnoj Mitrovici

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je sinoćnji upad Kosovske policije po nalogu premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija u Kliničko bolnički centar i Dom zdravlja u Severnoj Mitrovici, pokušaj izazivanja humanitarne katastrofe i predstavlja crvenu liniju koju Priština želi da pređe.

Lončar ističe da duge cevi nemaju šta da traže u srpskim zdravstvenim ustanovama, gde se leče pacijenti svih nacionalnosti, bez ikakve etničke diskriminacije. „Da budem sasvim jasan. Zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji funkcioniše u sistemu Republike Srbije i u skladu je sa potpisanim i važećim sporazumima iz Brisela 2013. i 2015. godine čiji je garant Evropska unija, tako da ne postoji niti jedan jedini osnov za Kurtijeve prljave namere da otme naše