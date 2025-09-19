Eu se oglasila nakon upada kurtijeve policije: "Razumemo zabrinutost građana severa“

EU reaguje na sinoćnji upad kosovske policije u zdravstvene ustanove u Kosovskoj Mitrovici i naglašava važnost zaštite rada bolnica i domova zdravlja, istovremeno razumevajući zabrinutost stanovnika na severu.

Povodom sinoćnjeg upada pripadnika takozvane kosovske policije u prostorije obezbeđenja Kliničko-bolničkog centra (KBC) Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja u istom gradu, Kancelarija Evropske unije na Kosovu istakla je da u potpunosti razume zabrinutost lokalnog stanovništva, naročito imajući u vidu koliko je zdravstvena zaštita od suštinske važnosti za svaku zajednicu. U saopštenju se naglašava da sve aktivnosti koje mogu ometati rad zdravstvenih ustanova moraju