Đurić: Upad policije kršenje normi

Đurić: Upad policije kršenje normi

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić saopštio je danas da upad Kosovske policije u zdravstvene institucije Srbije u Kosovskoj Mitrovici predstavlja kršenje međunarodnih i humanitarnih normi i sporazuma koji regulišu odnos Beograda i Prištine.

Đurić je naveo da su zdravstvene ustanove u Kosovskoj Mitrovici deo sistema zdravstva Srbije i da je takav upad kosovske policije novi provokativni čin režima kosovskog premijera Aljbina Kurtija koji ugrožava mir i stabilnost u regionu, saopštilo je Ministarstvo. Ovakvi eskalatorni potezi koji dolaze nekoliko dana posle nasilnog upada u prostorije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i otimanje objekata Pošte
