Tenzije nakon novog upada tzv. kosovske policije, protest zdravstvenih radnika; Lončar: Pokušaj izazivanja humanitarne katastrofe

RTV pre 1 sat  |  Tanjug, RTS
Tenzije nakon novog upada tzv. kosovske policije, protest zdravstvenih radnika; Lončar: Pokušaj izazivanja humanitarne…

BEOGRAD - Pripadnici tzv. kosovske policije upali su sinoć u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica. Srpska lista kontaktirala ambasade zemalja Kvinte, Misiju EU, UNMIK, OEBS i KFOR. Zaposleni u zdravstvu održali protest.

U prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica sinoć su upali pripadnici tzv. kosovske policije, obavili pretres, tražeći navodno oružje. Zdravstveni radnici zaposleni u KBC Kosovska Mitrovica i domovima zdravlja u četiri severne opštine organizovali su protestni skup koji je završen bez incidenata. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je sinoćnji, kako je istakao, banditski upad tzv. kosovske policije po nalogu
