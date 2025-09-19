Fon der Lajen: Rusija ne poštuje međunarodno pravo zbog čega EU pojačava pritisak

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da 19. paket sankcija Rusiji, koji pored ostalog uključuje zabranu uvoza ruskog tečenog pririodnog gasa (LNG), predstavlja odgovor na "eskalaciju" rata u Ukrajini i istakla da Rusija pokazuje "potpuno nepoštovanje diplomatije i međunarodnog prava" zbog čega Evropska unija pojačava pritisak. "Sa 19. paketom sankcija, koji obuhvata energetiku, finansije i trgovinske restrikcije, želimo da zabranimo