Fon der Lajen: Rusija ne poštuje međunarodno pravo zbog čega EU pojačava pritisak

RTV pre 28 minuta  |  Tanjug
Fon der Lajen: Rusija ne poštuje međunarodno pravo zbog čega EU pojačava pritisak

BRISEL - Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da 19. paket sankcija Rusiji, koji pored ostalog uključuje zabranu uvoza ruskog tečenog pririodnog gasa (LNG), predstavlja odgovor na "eskalaciju" rata u Ukrajini i istakla da Rusija pokazuje "potpuno nepoštovanje diplomatije i međunarodnog prava" zbog čega Evropska unija pojačava pritisak.

"Sa 19. paketom sankcija, koji obuhvata energetiku, finansije i trgovinske restrikcije, želimo da zabranimo uvoz ruskog LNG na evropska tržišta", navela je ona u saopštenju, prenosi Gardijan. Rekla je da je "vreme je da se zatvori slavina" i da EU želi da smanji prihode Rusije od fosilnih goriva. "Želim da bude jasno: Evropljani će ove zime biti sigurni. Pripremali smo se za ovo kroz program REPowerEU i naši napori sada daju rezultate", istakla je Fon der Lajen.
