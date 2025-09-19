Korišćenje ruske zamrznute imovine i potpuna zabrana uvoza gasa: Šta je u novom paketu EU sankcija

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da Komisija u okviru 19. paketa sankcija predlaže korišćenje prihoda povezanih sa zamrznutim ruskim sredstvima za obezbeđivanje kredita Ukrajini.

„Radimo na novom rešenju za finansiranje odbrambenih napora Ukrajine na račun zamrznutih ruskih sredstava. Moramo jasno reći - ovo je rat koji vodi Rusija, i krivica mora imati cenu. Ostatke tih ruskih sredstava možemo iskoristiti i dati Ukrajini kredit za obeštećenje štete. Sama sredstva neće biti direktno pogođena. Rizici će se snositi kolektivno. Ukrajina će vratiti kredit tek kada Rusija plati reparacije. Uskoro ćemo izneti predlog“, poručila je fon der Lajen.