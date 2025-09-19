Skupština Beograda usvojila rebalans poslovanja više javnih preduzeća

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su na današnjoj sednici Rešenje o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2025. godinu JP "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda", JKP "Gradska čistoća", JP "Sava centar", JKP "Infostan tehnologije" i JP "Beogradska tvrđava".

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, rekao je da su javna preduzeća bitan činalac u funkcionisanju grada Beograda i ocenio da ona rade na zadovoljavajućem nivou. "Ovim rebalansima samo dajemo mogućnost za novo investiranje u novu opremu, tehniku, tako da mislim da će to doneti nove benefite Beograđanima", istakao je Nikodijević. Odbornici Skupštine grada usvojili su i Odluku o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja