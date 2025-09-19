Jesenje jutro, letnji dan – temperatura do 29 stepeni

Nakon svežeg jutra očekuje se pretežno sunčan i topao dan.

Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29. Visok vazdušni pritisak obezbediće vedro nebo, a sa zapada Mediterana na Balkan će stizati sve topliji vazduh. Sunčano i toplo širom zemlje – jesenje jutro, letnji dan (ilustracija) Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 14 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29. U Beogradu sunčano i temperatura letnja do 28 stepeni. Iz dana u dan sve toplije, za vikend