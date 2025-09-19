"Mi nemamo gde da odemo, ovo je naša kuća" Zdravstveni radnici protestovali zbog upada tzv. kosovske policije u KBC Kosovska Mitrovica i Dom zdravlja

Kurir pre 1 sat
"Mi nemamo gde da odemo, ovo je naša kuća" Zdravstveni radnici protestovali zbog upada tzv. kosovske policije u KBC Kosovska…

Zdravstveni radnici zaposleni u KBC Kosovska Mitrovica i domovima zdravlja u četiri severne opštine organizovali su protestni skup povodom sinoćnjeg upada pripadnika tzv. kosovske policije u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica.

Radnici su nosili transparente na kojima je pisalo: „Želimo da se slobodno lečimo“, „Naši doktori, naši pacijenti, naš KBC“, „Dalje ruke od bolnice“, „Ameriko reaguj, Srbi nestaju“ i „Evropo zaštiti naša prava“. Srpska lista je odmah nakon upada kontaktirala ambasade svih zemalja Kvinte, Misiju EU, Unmik, Oebs i Kfor. Zatraženo je da se najhitnije u neposrednoj blizini zdravstvenih i obrazovnih institucija rasporede pripadnici Kfora i Euleksa i time spreče ovakvi
Ključne reči

OEBSKFORKosovska MitrovicaUNMIKEuleksEUKBCAljbin KurtiSrpska listaseverna mitrovica

