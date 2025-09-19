Naftna industrija Srbije od Vašingtona zatražila novo odlaganje sankcija

Moj Novi Sad pre 52 minuta
Naftna industrija Srbije od Vašingtona zatražila novo odlaganje sankcija

Naftna industrija Srbije uputila je novi zahtev Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država za odlaganje sankcija jer poslednje jednomesečno produženje ističe 26. septembra.

Do sada je američka administracija NIS-u šest puta produžavala licencu za rad. NIS je na listi sankcija zbog većinskog ruskog udela pa je kompanija još u martu od Vašigtona posebnim zahtevom tražila i skidanje NIS-a sa te liste. Gostujući na televiziji Blic, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se plaši da više neće biti odlaganja sankcija NIS-u.
