Naftna industrija Srbije zatražila novo odlaganje američkih sankcija

Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) novi zahtev za odlaganje primene sankcija toj kompaniji, uvedenih zbog ruskog udela u vlasništvu, saopšteno je iz NIS-a.

Sankcije Naftnoj industriji uvedene su 10. januara zbog takozvanog "sekundarnog rizika" usled povezanosti s ruskim Gasprom njeftom, koji se nalazi pod zapadnim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu. Ali, njihova primena od tada je odlagana šest puta na osnovu zahteva NIS-a Ministarstvu finansija SAD. Poslednji put odložene su do 26. septembra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 19. septembra da nije siguran koliko je realno da sankcije NIS-u budu