Vučić: Plašim se da više neće biti odlaganja sankcija NIS-u

Vreme pre 47 minuta
Šest puta su do sada odlagane američke sankcije Naftnoj industriji Srbije zbog ruskog udela u vlasništvu, a NIS je u petak podneo novi zahtev za odlaganje sankcija. Vučić, međutim, kaže da se plaši da odlaganja više neće biti

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je u petak (19. septembar) da je Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država podnela novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 26. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. Istog dana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za Blic TV izjavio da se plaši da više neće biti odlaganja uvođenja
Aleksandar Vučić

