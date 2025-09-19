Vučić: Plašim se da više neće biti odlaganja sankcija NIS-u

Šest puta su do sada odlagane američke sankcije Naftnoj industriji Srbije zbog ruskog udela u vlasništvu, a NIS je u petak podneo novi zahtev za odlaganje sankcija. Vučić, međutim, kaže da se plaši da odlaganja više neće biti

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je u petak (19. septembar) da je Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država podnela novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 26. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. Istog dana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za Blic TV izjavio da se plaši da više neće biti odlaganja uvođenja