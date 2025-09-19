(BLOG) Podrška Bogdanu Jovičiću i Pavlu Cicvariću: Skupovi širom zemlje, Užičani blokirali magistralu

N1 Info pre 33 minuta  |  N1 Beograd
Skupovi podrške studentima Bogdanu Jovičiću i Pavlu Cicvariću održavaju se u mnogim gradovima.

Student Bogdan Jovičić ostaje u pritvoru, jer je Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu odbilo kao neosnovanu žalbu njegovog branioca. O ubistvu studenta Pavla Cicvarića na TV Informer govorio je funkcioner Srpske napredne stranke Siniša Vučinić, što je pokrenulo proteste prethodnih dana u mnogim gradovima. 14 Objava 20:47 pre 11 min. Kolona demonstranata se kreće desnom stranom Bulevarom Cara Lazara. Na pročelju se nalaze novosadski biciklisti Gvozdena konjica
