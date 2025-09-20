Danas vojna parada na Novom Beogradu
Vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva" najavljena je za danas od 11 časova ispred Palate Srbije na Novom Beogradu povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane, na paradi je angažovano oko 10.000 učesnika, biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.
U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi vazduhoplova poput MiG-29, "Orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145.
Među brojnim sredstvima naoružanja i vojne opreme biće prikazani i raketni sistemi za protivvazduhoplovna dejstva "FK-3" i HQ-17, savremeni radari GM400, borbena oklopna vozila "Miloš", "MRAP", "Lazar 3", "hamer" i BOV OT.
Posetioci će moći da vide i modernizovane tenkove M-84 AS1/2/3, modernizovana borbena oklopna vozila pešadije M80 AB1/2, samohodne top-haubice 155 mm NORA, kao i modernizovane protivavionske sisteme PASARS, bespilotne letelice, izviđačke i borbene dronove.
Prvi put biće prikazan višecevni lanser raketa velikog dometa PULS, nabavljen iz Izraela, bespilotne letelice iz te zemlje, dronovi samoubice i ruski sistemi za protivelektronsko ratovanje i ometanje dronova Krasuha i Repelent.
Publika će videti defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Rečne flotile.
Program parade obuhvata i prikaz dela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade.
Najavljeno je prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Očekuje se prisustvo komandanta Nacionalne garde Ohaja Metjua Vudrafa kao i visokih starešina i predstavnika ministarstava odbrane Kine, Mađarske, Kipra, Francuske i Azerbejdžana.
Posetioci će moći da dođu na prostor izvođenja parade od 8.30 časova, a ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra "Ušće" prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i pravca Zemuna.
