Zdravstveni radnici na Kosovu protestuju zbog upada policije u KBC Kosovska Mitrovica i Dom zdravlja

Zdravstveni radnici zaposleni u KBC Kosovska Mitrovica i domovima zdravlja u četiri opštine na severu Kosova organizovali su danas protestni skup povodom upada pripadnika Kosovske policije u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja u Severnoj Mitrovici.

Radnici su nosili transparente na kojima je pisalo: "Želimo da se slobodno lečimo", "Naši doktori, naši pacijenti, naš KBC", "Dalje ruke od bolnice", "Ameriko reaguj, Srbi nestaju" i "Evropo zaštiti naša prava", preneo je Kosovo onlajn. Direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek rekao je na skupu da se nigde ne navodi integracija zdravstvenog i obrazovnog sistema Srbije u kosovski sistem. "Sinoć su Kurtijeve policijske snage upala u prostorije obezbeđenja u KBC