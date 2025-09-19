Ana Gođevac: Šapiću su dali kružne tokove i asfaltiranje, moraju svi da odu iz SNS

Novi magazin pre 1 sat  |  N1
Ana Gođevac: Šapiću su dali kružne tokove i asfaltiranje, moraju svi da odu iz SNS

Smena gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, koju je tražila Državna revizorska služba (DRI) nije na dnavnom redu današnje Skupštine Grada Beograda. Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde Ana Gođevac kaže da je smena Šapića najvažnije pitanje o kojem bi trebalo da se raspravlja, ali da i kada bi se desila ne bi značila ništa dok se ne smeni vlast Srpske napredne stranke.

Gostujući u Novom danu na N1, Gođevac je objasnila da predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević može da sačeka rok od 15 dana da smenu Šapića stavi na dnevni red i zakaže sednicu na kojoj će se odlučivati o razrešenju. „Moguće je da će Nikodijević da dozvoli i organizuje sednicu na kojoj će da se raspravlja o smeni Šapića. Čak i da ga zamene, jer vidimo da on govori protiv Ćacilenda iako dozvoljava da se javna preduzeća u Beogradu koriste kao izvor ljudi koje
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

UŽIVO Sednica Skupštine grada Beograda, najavljena blokada – Branko Kockica dao ostavku, saznaje Danas (FOTO)

UŽIVO Sednica Skupštine grada Beograda, najavljena blokada – Branko Kockica dao ostavku, saznaje Danas (FOTO)

Danas pre 24 minuta
Branko Kockica podneo ostavku: Nije više SNS odbornik

Branko Kockica podneo ostavku: Nije više SNS odbornik

Pravda pre 5 minuta
Sednica Skupštine Beograda: Protest ispred zgrade, deo opozicije traži vanredne izbore

Sednica Skupštine Beograda: Protest ispred zgrade, deo opozicije traži vanredne izbore

N1 Info pre 50 minuta
Počela sednica Skupštine Beograda o planovima detaljne regulacije, rebalansima poslovanja preduzeća

Počela sednica Skupštine Beograda o planovima detaljne regulacije, rebalansima poslovanja preduzeća

Beta pre 1 sat
Branko Kockica podneo ostavku na mesto odbornika SNS-a

Branko Kockica podneo ostavku na mesto odbornika SNS-a

Nedeljnik pre 45 minuta
BLOG UŽIVO Počela sednica Skupštine grada Beograda: Aktivisti i zborovi najavili blokadu, u sali privatno obezbeđenje, Branko…

BLOG UŽIVO Počela sednica Skupštine grada Beograda: Aktivisti i zborovi najavili blokadu, u sali privatno obezbeđenje, Branko Kockica podneo ostavku

Nova pre 50 minuta
Protest zaposlenih Apoteke Beograd ispred Skupštine grada: „Neko mora da preuzme odgovornost, kasni nam pet i po plata“ VIDEO…

Protest zaposlenih Apoteke Beograd ispred Skupštine grada: „Neko mora da preuzme odgovornost, kasni nam pet i po plata“ VIDEO

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićGradonačelnik BeogradaJavna preduzećaSrpska napredna strankaSNSNikola Nikodijevićsednicaskupština Beograda

Beograd, najnovije vesti »

UŽIVO Sednica Skupštine grada Beograda, najavljena blokada – Branko Kockica dao ostavku, saznaje Danas (FOTO)

UŽIVO Sednica Skupštine grada Beograda, najavljena blokada – Branko Kockica dao ostavku, saznaje Danas (FOTO)

Danas pre 24 minuta
Iz Gradske uprave apeluju: "Ne prilazite strujnim ormarima na Savskom keju, može doći da ozbiljnih povreda i ugrožavanja…

Iz Gradske uprave apeluju: "Ne prilazite strujnim ormarima na Savskom keju, može doći da ozbiljnih povreda i ugrožavanja života"

Blic pre 10 minuta
Branko Kockica podneo ostavku: Nije više SNS odbornik

Branko Kockica podneo ostavku: Nije više SNS odbornik

Pravda pre 5 minuta
Na Savskom keju postavljeni strujni ormari, apel građanima da im ne prilaze

Na Savskom keju postavljeni strujni ormari, apel građanima da im ne prilaze

Euronews pre 4 minuta
Uprava Beograda upozorava građane: Ne prilazite strujnim ormarima na Savskom keju

Uprava Beograda upozorava građane: Ne prilazite strujnim ormarima na Savskom keju

NIN pre 4 minuta