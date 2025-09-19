Vučić o paradi: “Pokazujemo snagu kao odvraćajući faktor, a ne zbog dnevne politike”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da je vojna parada u Beogradu organizovana radi pokazivanja snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora, a ne zbog dnevne politike. “Pozivam građane da prisustvuju toj paradi, da dođu da vide ogromne promene, da vide šta smo gradili, na čemu smo radili 13 godina, da vide kako je ovo drugačija zemlja”, rekao je Vučić za televiziju Blic. Naveo je da je zvanična odluka o održavanju parade doneta 1.